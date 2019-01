Υπερδιπλασιασμό των αμυντικών δαπανών ζητά ο Τραμπ από τις χώρες του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τις χώρες του ΝΑΤΟ όχι απλώς να πετύχουν το στόχο του 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, αλλά να διπλασιάστουν το ποσοστό στο εντυπωσιακό νούμερο του 4%.

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, διευκρίνισε αργότερα πως επρόκειτο για «ανεπίσημη πρόταση» με στόχο να ασκήσει πιέσεις.

Το αίτημα του Αμερικανού προέδρου αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Ο πρόεδρος Τραμπ, που μίλησε πρώτος, έθεσε το θέμα όχι μόνο της επίτευξης του 2%, αλλά [έθεσε επίσης] ένα νέο όριο, το 4%» είπε ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ σύμφωνα με το Reuters.

Σήμερα, οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας φτάνουν το 2,6% του ΑΕΠ.

Μετά τη διευκρίνιση του Λευκού Οίκου περί ανεπίσημης πρότασης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στο θέμα με tweet, ζητώντας από τις χώρες του ΝΑΤΟ να συμμορφωθούν «αμέσως» με τον στόχο του 2%.

«Σε τι χρησιμεύει το ΝΑΤΟ εάν η Γερμανία πληρώνει τη Ρωσία δισεκατομμύρια δολάρια για αέριο και ενέργεια;» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι ΗΠΑ πληρώνουν για την προστασία της Ευρώπης, κατόπιν χάνουν δισεκατομμύρια στον τομέα του Εμπορίου. Πρέπει να καταβληθεί το 2% του ΑΕΠ ΑΜΕΣΩΣ, όχι έως το 2025» πρόσθεσε.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.