Ισπανία: Τρομοκρατική επίθεση η εισβολή με μαχαίρι σε αστυνομικό τμήμα

Η αστυνομία αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική την επίθεση που πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ένας Αλγερινός που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι σε τμήμα της Κουρνεγιά ντε Γιουμπρεγάτ, πόλη που βρίσκεται κοντά στη Βαρκελώνη, στη βορειοανατολική Ισπανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τον επιτιθέμενο σκότωσε μια αστυνομικός, η οποία βρισκόταν σε νόμιμη αυτοάμυνα.

"Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εισέβαλε το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της Κουρνεγιά για να επιτεθεί στους αστυνομικούς, ο επιτιθέμενος σκοτώθηκε", ανακοίνωσε η περιφερειακή αστυνομία της Καταλονίας στον λογαριασμό της στο Twitter.

"Η αστυνομία την αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική επίθεση", δήλωσε ο αστυνομικός Ραφέλ Κόμες της περιφερειακής καταλανικής αστυνομίας.

"Η αστυνομικός έκανε χρήση του όπλου της για να σώσει τη ζωή της", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγές της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, ο άνδρας αυτός, ένας 29χρονος Αλγερινός πολίτης που διαμένει στην κοινότητα της Κουρνεγιά, εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα φωνάζοντας "Αλλάχ Ακμπάρ" προτού σκοτωθεί μέσα στον προθάλαμό του.

Η επίθεση αυτή έγινε λίγο πριν από τις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την αστυνομία.

Κάποιοι αστυνομικοί πήγαν στη συνέχεια στο σπίτι του δράστη της επίθεσης αυτής, η οποία έγινε λίγο μετά την πρώτη επέτειο από τις τζιχαντιστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο 16 ανθρώπων στις 17 και 18 Αυγούστου του 2017 στην Καταλωνία.

A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m.