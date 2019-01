Άγκυρα: «Προβοκάτσια» η επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ (Βίντεο)

«Καθαρή προβοκάτσια» χαρακτήρισε την επίθεση με πυροβολισμούς κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαισούνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Ομέρ Τσελίκ.

«Πρόκειται για καθαρή προβοκάτσια. Οι πρεσβείες προστατεύονται από το κράτος» δήλωσε ο Τσελίκ.

Οι δράστες που άνοιξαν πυρ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, πυροβόλησαν συνολικά έξι φορές κατά του κτηρίου της πρεσβείας.

Drive-by shooting attack on US Embassy building in #Turkey's capital Ankara at or around 5 AM local time. Four to five shots were fired at the security gate, one hitting the bullet-proof window. Suspected attackers reportedly fled on a white sedan. pic.twitter.com/XAVZFO3IpH