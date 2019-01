Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο - Άνοιξε ο σταθμός του Στράτφορντ (Βίντεο)

Ήρθη ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο ανατολικό Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο που εισήλθε στον χώρο στάθμευσης του εμπορικού κέντρου Γουέστφιλντ θεωρήθηκε ύποπτο.

Νωρίτερα σήμερα, έκλεισε ο σιδηροδρομικός σταθμός του Στράτφορντ εξαιτίας συναγερμού ασφαλείας και η βρετανική αστυνομία μεταφορών εξέτασε το περιστατικό.

Not sure what's going on but station has been evacuated, police everywhere and fire engines #Stratford pic.twitter.com/mykOAI3ok1