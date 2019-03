To τελευταίο «αντίο» της αγαπημένης του Τζαμάλ Κασόγκι στο Twitter

Κι ενώ οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν εννοούν να ομονοήσουν αναφορικά με τα αίτια του θανάτου του αντιφρονούντος δημοσιογράφου, η μνηστή του, Χατισέ Τσενγκίζ, τον θυμάται με ένα συγκινητικό τουί και ένα βιντεοσκοπημένο στιγμιότυπο από παλιότερη συνέντευξή του στην οποία παρεμβαίνει μια… γάτα.

Γράφει η Χατισέ Τσενγκίζ για τον Τζαμάλ Κασόγκι: «Έκλεψαν τη φυσική σου παρουσία από τον κόσμο. Όμως το όμορφο γέλιο σου θα μείνει για πάντα στην ψυχή μου. Αγαπημένε μου».

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq