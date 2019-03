Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο του Σικάγο - Τέσσερις νεκροί (Βίντεο)

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Σικάγο, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και άλλους δύο ανθρώπους, πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός στην ανταλλαγή πυρών, επεισόδιο που ανάγκασε προσωπικό και ασθενείς να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εγκαταστάσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί στον χώρο στάθμευσης, έξω από το νοσοκομείο Mercy, πριν εισβάλει στο λόμπι και συνεχίσει να ρίχνει, αφηγήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες σε αμερικανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο αστυνομικός Σάμιουελ Χιμένες υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη στην επίθεση, ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης του Σικάγου μέσω Twitter. Ο δράστης είναι και αυτός νεκρός, γνωστοποίησε μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης το Πυροσβεστικό Σώμα του Σικάγου (σ.σ. στην πυροσβεστική υπάγονται οι υπηρεσίες ασθενοφόρων σε πολλές αμερικανικές πόλεις).

Αξιωματούχοι είχαν πει νωρίτερα ότι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες. Ένα ερευνητής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Κομητείας Κουκ γνωστοποίησε ότι και οι δύο άνθρωποι αυτοί έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Μεγάλη δύναμη της αστυνομίας με δεκάδες οχήματα και πολλά ασθενοφόρα έφθασαν στο νοσοκομείο Μέρσι, ενώ αστυνομικοί έκαναν έρευνα στους χώρους του νοσοκομείου.

Η αστυνομία του Σικάγου δεν έχει κάνει καμιά απολύτως εκτίμηση όσον αφορά τα πιθανά κίνητρα του ενόπλου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

SWAT teams searching Mercy Hospital in Chicago after shots fired and multiple people injured in the latest apparent mass shooting in the US. pic.twitter.com/s3oPoCTlmC