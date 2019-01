ΗΠΑ: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυρά στο Ντένβερ

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες στο κέντρο της πόλης Ντένβερ, στην Πολιτεία Κολοράντο, σύμφωνα με την αστυνομία και ΜΜΕ, που έκαναν λόγο για έναν νεκρό.

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες και διακομίζονται (σε νοσοκομεία) από τον τόπο (του συμβάντος) στη συμβολή της 21ης (οδού) και της (οδού) Λόρενς», ανέφερε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Ντένβερ μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι διενεργείται έρευνα.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής. Δεν είναι σαφές εάν συνελήφθη κάποιος ύποπτος.

UPDATE: Multiple parties shot and transported from the scene at 21st & Lawrence. No suspect information is available at this time. Investigation is ongoing.PIO is en route and will meet media at 21st & Arapahoe. #Denver pic.twitter.com/wE6kvdTQAg