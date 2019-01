AFP: Νέα πρόταση προϋπολογισμού από την Ιταλία

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε δήλωσε ότι στις επόμενες ώρες η Ρώμη θα έχει μία νέα πρόταση προϋπολογισμού, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Italy PM says new budget proposal 'in coming hours' pic.twitter.com/AVo3mftN52