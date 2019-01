Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Ξανά στην Κυπριακή ΑΟΖ το Barbaros

Με νέα NAVTEX που εκδόθηκε σήμερα, συνεχίζει να δηλώνει την παρουσία της στην κυπριακή ΑΟΖ η Τουρκία. Η NAVTEX 1254/18 ισχύει μόνο για δύο ημέρες και αφορά περιοχές της κυπριακές ΑΟΖ, στις οποίες δεν υπάρχει γεωτρητική δραστηριότητα από τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μαζί με το Barbaros Hayreddin Pasa θα βρίσκονται τα υποστηρικτικά πλοία Tanux-1 και Apollo Moon.

Η NAVTEX 1254/18 αναφέρει:

MEDITERRANEAN SEA SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 06-08 DEC 18 IN AREA BOUNDED BY; 34 26.56 N – 030 21.53 E 35 30.20 N – 031 56.57 E 35 33.87 N – 031 52.37 E 34 30.70 N – 030 17.63 E 5 NM BERTH REQUESTED N.M.