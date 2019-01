H Ariana Grande είναι η «Γυναίκα της Χρονιάς» για το Billboard

Η Ariana Grande φωτογραφήθηκε για το Billboard ως «Γυναίκα της Χρονιάς» για το 2018.

Το τελευταίο της album “Sweetener” που κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο έγινε το τρίτο Νο1 της στο Billboard 200, σπάζοντας ρεκόρ στα streams και αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές.

Έχει μέχρι στιγμής βγάλει δύο Top10 singles (No Tears Left To Cry, God Is A Woman) ενώ το τρίτο single “Breathin” είναι αυτή τη στιγμή στο #13.

Το ολοκαίνουριο -εκτός album- single της “Thank U, Next” είναι και το πρώτο της Νο1 στο Billboard Hot100, ενώ έχει ήδη σπάσει ρεκόρ streaming από τις πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του. Το τραγούδι γράφτηκε μόλις σε μια εβδομάδα, και ηχογραφήθηκε σε διάστημα δύο εβδομάδων.