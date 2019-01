Γάλλος υπουργός Παιδείας: Σοκαριστική η εικόνα σύλληψης των μαθητών (βίντεο)

Σοκαρισμένος δήλωσε ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας Ζαν-Μισέλ Μπλανκιέ από τις εικόνες της χθεσινής σύλληψης 146 νεαρών, ανάμεσά τους και 12χρονων παιδιών, επισημαίνοντας πάντως ότι υπήρξαν βίαια επεισόδια που οδήγησαν σε αυτή την επιχείρηση της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, συνολικά 146 νέοι συνελήφθησαν χθες μπροστά από το Λύκειο Σεντ Εξιπερί της Μαντ-λα-Ζολί, έπειτα από επεισόδια. Στις εικόνες που προβλήθηκαν σε βίντεο από τις συλλήψεις αυτές παρουσιάζονται δεκάδες μαθητές λυκείου, με τα χέρια πίσω στην πλάτη ή στο κεφάλι, γονατιστοί ή καθισμένοι στο έδαφος, τους οποίους είχαν συγκεντρώσει στον κήπο ενός οικήματος και στην μάντρα γειτονικού σπιτιού, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν κοντά στο λύκειο κατά τα οποία δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

Οι εικόνες αυτές, οι οποίες μεταδόθηκαν κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσαν αγανάκτηση.

Video: Police arrest dozens of high school students protesting the school systems earlier today in Mantis-la-Jolie, France. Police claim that they were rioting. pic.twitter.com/Kap2Zu1o2B