Φιλόδοξη κινεζική αποστολή αναχώρησε για την αθέατη πλευρά του φεγγαριού

Στη δεύτερη φάση ενός μεγαλόπνοου πλάνου για την κατάκτηση της Σελήνης, η Κίνα εκτόξευσε την Παρασκευή ένα τροχοφόρο ρομπότ που θα εξερευνήσει την αθέατη πλευρά του φεγγαριού -το ελαφρώς μυστηριώδες ημισφαίριο που μένει ως σήμερα απάτητο από τον άνθρωπο.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμπληρώσουν την εικόνα για την εξέλιξη του φυσικού δορυφόρου της Γης, και ίσως ανοίξουν το δρόμο για την κατασκευή ενός γιγάντιου ραδιοτηλεσκοπίου στη Σελήνη, το οποίο θα κοιτά το Σύμπαν απομονωμένο από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές της ανθρωπότητας.

Η αποστολή Chang'e-4 εκτοξεύτηκε στις 20.30 ώρα Ελλάδας την Παρασκευή με κινεζικής κατασκευής πύραυλο Long March, ο οποίος εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο του Σιτσάνγκ.

Here's a replay of the launch from the unofficial stream pic.twitter.com/n18I501UPH