Γαλλία: Μετά τα κίτρινα γιλέκα, ο Τραμπ

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε με σειρά επικριτικών τουίτ το λαϊκό κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία, να πάψει να αναμειγνύεται στη γαλλική εσωτερική πολιτική. Επίσης διέψευσε ότι οι Γάλλοι διαδηλωτές... επευφημούσαν τον Τραμπ όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Λέω στον Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της δημοκρατίας (Εμανουέλ Μακρόν) τού λέει επίσης: δεν παίρνουμε μέρος στις αμερικανικές αντιπαραθέσεις, αφήστε μας να ζήσουμε την εθνική ζωή μας», δήλωσε στην εκπομπή Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.

«Εμάς δεν μας πέφτει λόγος για την αμερικανική εσωτερική πολιτική και ευχόμαστε αυτό να είναι αμοιβαίο», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες για μια «πολύ θλιβερή ημέρα» στο Παρίσι έπειτα από μια νέα διαδήλωση των κίτρινων γιλέκων που σημαδεύτηκε από βία, και, περνώντας σε εντελώς άλλο θέμα, κάλεσε να τεθεί τέρμα στη συμφωνία για το κλίμα που υπογράφτηκε στο Παρίσι στα τέλη του 2015.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!