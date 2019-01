Συναγερμός στο Λονδίνο - Συνελήφθη ύποπτος έξω από το Κοινοβούλιο

Ένοπλοι βρετανοί αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σήμερα ένα αναισθητοποιητικό όπλο (τέιζερ) για να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα, ο οποίος εισήλθε στον προαύλιο χώρο του βρετανικού κοινοβουλίου και το περιστατικό έληξε, όπως ανακοινώθηκε από την Βουλή των Κοινοτήτων.

Η Μητροπολιτική αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα αυτόν για παραβίαση προστατευόμενου χώρου.

Φωτογράφος του Reuters, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, είπε ότι οι αστυνομικοί του φώναξαν: "Σταμάτα. Πέσε κάτω", ενώ φωτογραφίες του Reuters δείχνουν τους ένοπλους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν το αναισθητοποιητικό όπλο τους στον άνδρα.

Στον συλληφθέντα πέρασαν στη συνέχεια χειροπέδες και οι αστυνομικοί κρατούσαν ένα όπλο στον κρόταφό του. Η αστυνομία δεν έχει προβεί σε σχόλια αλλά σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι "συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού".

