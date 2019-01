Τρομοκρατική επίθεση με τρεις νεκρούς στο Στρασβούργο

Επίθεση στο κέντρο του Στρασβούργου πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης ένοπλος άνδρας, ο οποίος σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε ακόμα 12, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών, πριν τελικά διαφύγει καταδιωκόμενος από την αστυνομία. Οι αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Μερικές δεκάδες μέτρα από το σημείο της επίθεσης βρέθηκε ο Τίμος Κουρεμένος του Newpost.gr, ο οποίος μόλις επέστρεφε στο ξενοδοχείο του όταν άκουσε τους κρότους των πυροβολισμών. «Νόμιζα ότι συνέβη κάποιο τροχαίο» αναφέρει.

Στη συνέχεια όμως είδε τον κόσμο να τρέχει, και έσπευσε να ενημερώσει τη διεύθυνση του ξενοδοχείου για περιστατικό με πυροβολισμούς.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, όλοι οι ένοικοι έχουν αποκλειστεί εντός του ξενοδοχείου λόγω γενικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγραψε στο Twitter πως η Αστυνομία έχει αποκλείσει την πλατεία Κλεμπέρ και άλλα μέρη του κέντρου της πόλης για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα. Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό της η τοπική εφημερίδα DNA (Dernieres nouvelles d' Alsace) ο ένοπλος άνοιξε πυρ στην οδό Γκραντ Αρκάντ. Κατόπιν κατευθύνθηκε προς την Γκραντ Ρι, όπου συνέχισε να πυροβολεί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, και είναι μάλιστα γνωστός στις αρχές για ανάμειξή του σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα είναι ηλικίας 29 ετών και έχει γεννηθεί στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος διέφυγε τις πρωινές ώρες, κατά τη διάρκεια εισβολής της αστυνομίας στο διαμέρισμά του. Στο διαμέρισμαμ βρέθηκαν και χειροβομβίδες, οι οποίες κατασχέθηκαν, ενώ ο ίδιος ύποπτος διέφυγε έχοντας όπλα στην κατοχή του. Η έρευνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αφορούσε υπόθεση ληστείας.

Ο αριθμός των νεκρών δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.



Η φωτογραφία του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης

Σε εστιατόριο κοντά στο σημείο του συμβάντος, βρισκόταν ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ομολόγους του που επικοινώνησαν μαζί του, είναι καλά στην υγεία του

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης βρισκόταν στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Τίμο Κουρεμένο και άκουσε τους κρότους, για τους οποίους, όπως ανέφερε, «δεν καταλάβαμε ότι είναι πυροβολισμοί».

Ο Σταύρος Ιωαννίδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο δράστης ή δράστες έχουν καλάσνικοφ. «Δεν μπορούμε να βγούμε, ο κόσμος εκκενώνει την περιοχή, τρέχουν κάποιοι στο σημείο που τους έχουν υποδείξει οι αστυνομικοί» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος του σταθμού Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος βρίσκεται σε εστιατόριο, κοντά στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Στρασβούργου, ανέφερε ότι έχει αποκλειστεί στο σημείο.

«Είμαι στο εστιατόριο... Είμαστε κλειδωμένοι με κλειστά τα φώτα. Περιμένουμε ποια θα είναι η εξέλιξη του συμβάντος. Υπάρχουν πληροφορίες από πολίτες ότι οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή. Είδα από τα παράθυρα κόσμο να τρέχει. Είμαστε στο πίσω μέρος του εστιατορίου και περιμένουμε να ελευθερώσει η αστυνομία το χώρο» είπε ο Απόστολος Μαγγηριάδης.

