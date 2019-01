Brexit: Κατατέθηκε η πρόταση μομφής κατά της Μέι - «Θα δώσω μάχη με όλες μου τις δυνάμεις»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, με την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων να διεξάγεται απόψε.

«Υπηρέτησα αυτό το κόμμα και θα δώσω μάχη με όλες μου τις δυνάμεις», δήλωσε η Τερέζα Μέι σε έκτακτη δήλωση μπροστά από την Ντάουνινγκ Στριτ, προσθέτοντας πως δεν παραιτείται, καθώς «μια αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος αυτή τη στιγμή θα θέσει σε κίνδυνο την χώρα μας».

«Υπηρετώ το εθνικό συμφέρον», είπε η Μέι και «θεωρώ ότι μια συμφωνία με την ΕΕ είναι εφικτή, είναι στο χέρι μας», τόνισε η Μέι.

«Συναντήθηκα χθες με ηγέτες της ΕΕ, σημειώνουμε πρόοδο», σημείωσε η Μέι και διευκρίνισε ότι θα παραμείνει στο Λονδίνο και δεν θα μεταβεί στο Δουβλίνο όπως είχε προγραμματίσει.

Η Μέι δήλωσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αβεβαιότητα και ότι υπάρχει ο κίνδυνος να παραδοθεί ο έλεγχος των διαπραγματεύσεων για το Brexit στους Εργατικούς.

«Ένας νέος ηγέτης θα πρέπει να επεκτείνει ή να ακυρώσει το Άρθρο 50» , είπε η Μέι τονίζοντας ότι «έχουμε το χρονικό περιθώριο για να συντριβούμε. Αυτό θα συνέφερε μόνο τον Τζέρεμι Κόρμπιν (Σ.τ.Σ: τον ηγέτη των αντιπολιτευόμενων Εργατικών)», πρόσθεσε.

«Είμαι έτοιμη να ολοκληρώσω το έργο μου», διεμήνυσε η Μέι. «Ο λαός θέλει να ολοκληρώσουμε το Brexit. Είμαστε υποχρεωμένοι και θα το πράξουμε, να φέρουμε εις πέρας το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Πρέπει να δεσμευτούμε στην ανοικοδόμηση της χώρας», πρόσθεσε.

«Οι Συντηρητικοί θα πρέπει να είναι ένα μετριοπαθές κόμμα που εργάζεται για την χώρα», σημείωσε ακόμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής τουλάχιστον 75 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρωθυπουργό της Βρετανίας, η οποία υπενθυμίζεται πως για να παραμείνει στην ηγεσία χρειάζεται μια απλή πλειοψηφία -158 βουλευτών από τους 315.

Νωρίτερα, ο Γκρέιαμ Μπρέιντι, πρόεδρος της γνωστής ως επιτροπή 1922 του Συντηρητικού Κόμματος, δήλωσε ότι χθες Τρίτη συγκεντρώθηκε το ποσοστό 15% της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συντηρητικού Κόμματος που απαιτείτο για την ενεργοποίηση της διαδικασίας.

«Ξεπεράστηκε το όριο του 15% της κοινοβουλευτικής ομάδας που επιδιώκει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής για την ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος», διευκρίνισε ο Μπρέιντι.

Η σχετική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ των 18:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδος) και 20:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα σε αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων και στη συνέχεια θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση το ταχύτερο δυνατό, σημείωσε.

