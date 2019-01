Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο Στρασβούργο

Σοκάρει ένα ερασιτεχνικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη στιγμή της επίθεσης στο Στρασβούργο.

Στο βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί και οι κραυγές του κόσμου. Αμέσως μετά φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο πεζοδρόμιο να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από άλλους ανθρώπους.

Η επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου χθες βράδυ, της οποίας ο δράστης διαφεύγει, προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, τον βαρύ τραυματισμό οκτώ ανθρώπων και τον ελαφρύ τραυματισμό άλλων πέντε, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί η νομαρχία του Κάτω Ρήνου.

Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ότι υπήρξαν τρομοκρατικά κίνητρα, ενώ ο δράστης έχει διαπράξει ληστείες και στο παρελθόν.

#Breaking: Reports of people being shot at #Chrismas market in #Strasbourg #France. Multiple casualties assumed. @cnni @breaking9111 @BBCBreaking pic.twitter.com/5kCV7GVzor