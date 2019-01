Brexit: H Μέι επέζησε της πρότασης μομφής

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας μέτρησε απόψε φίλους και εχθρούς, και κατάφερε να παραμείνει στην ηγεσία των Τόρις και της χώρας για να ολοκληρώσει τη μεγάλη περιπέτεια του Brexit.

Η Τερέζα Μέι νίκησε με ψήφους 200 υπέρ έναντι 117 κατά την ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής που ενεργοποίησαν 48 εσωκομματικοί της αντίπαλοι.

Και αύριο θα εκπροσωπήσει κανονικά τη Βρετανία στη συζήτηση για το Brexit που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η νίκη της σημαίνει ότι η ηγεσία της στους Συντηρητικούς δεν μπορεί να αμφισβητηθεί για ένα έτος.

Η Μέι αναχώρησε από το Γουέστμινστερ και επέστρεψε χαμογελαστή στην Ντάουνινγκ Στριτ (εικόνα πάνω), όπου φέρεται να ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πριν από την ανακοίνωσή του.

Μιλώντας αργότερα έξω από την πρωθυπουργική κατοικία απηύθυνε κάλεσμα ενότητας. Αναγνώρισε ότι αρκετοί βουλευτές της ψήφισαν εναντίον της, και διαβεβαίωσε ότι έλαβε το μήνυμα, επέμεινε όμως ότι «πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για ένα Brexit που υλοποιεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος».

Και κάλεσε τους πολιτικούς όλων των παρατάξεων να ενωθούν για το καλό του εθνικού συμφέροντος.

Για το κσίσιμο θέμα του λεγόμενου backstop, του μηχανισμού που θα εμποδίσει την επαναφορά «σκληρών συνόρων» στα σύνορα Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας, η Βρετανίδα πρωθυπουργός δήλωσε πως θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο νομικές και πολιτικές εγγυήσεις που θα καθησυχάσουν τις ανησυχίες των αντιφρονούντων.



Ο επικεφαλής των «ανταρτών» στο Συντηρητικό Κόμμα, Τζέικομπ Ρις Μοργκ, δήλωσε ότι αποδέχεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κάλεσε όμως την Μέι να συναντήσει τη βασίλισσα και να υποβάλει παραίτηση.

I accept the confidence vote result but Theresa May should still meet the Queen and resign, says leading Conservative Brexiteer Jacob Rees-Mogg



