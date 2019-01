Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Άγκυρα - Τουλάχιστον 7 νεκροί και 43 τραυματίες - Βίντεο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 43 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη σήμερα νωρίς το πρωί στην Άγκυρα αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας, δήλωσε ο κυβερνήτης της 'Άγκυρας Βασίπ Σαχίν, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών σε επτά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος, ο Σαχίν διευκρίνισε ότι η αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας στην 'Αγκυρα, που είχε αρχίσει το δρομολόγιό της με προορισμό την κεντρική επαρχία του Ικονίου, έπεσε πάνω σε μηχανοκίνητο βαγονέτο ελέγχου των σιδηροτροχιών, το οποίο εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε επισκευές στις γραμμές.

"Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Ελπίζουμε ο αριθμός των νεκρών να μην αυξηθεί", πρόσθεσε ο Σαχίν.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γενί Μαχαλέ, στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας. Μια γέφυρα κατέρρευσε πάνω στην αμαξοστοιχία, σύμφωνα με το AFP, της οποίας τουλάχιστον δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν.

Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν τις ομάδες διάσωσης να επιχειρούν γύρω από τα μπλε και λευκά βαγόνια που έχουν καλυφθεί από συντρίμμια.

Έρευνα διεξάγεται για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, διευκρίνισε ο κυβερνήτης

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πρόσκρουση της αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας σε ανισόπεδη διάβαση.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει διασώστες να έχουν σπεύσει στον τόπο του δυστυχήματος, όπου τα βαγόνια έχουν παγιδευτεί κάτω από τα κατεστραμμένα μεταλλικά συντρίμμια μιας ανισόπεδης διάβασης.

