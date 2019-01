Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Άγκυρα: Εννέα νεκροί, 47 τραυματίες

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη σήμερα νωρίς το πρωί στην Άγκυρα αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών.

Ο υπουργός Μεταφορών Τζαχίτ Τουρχάν ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων, εκ των οποίων έξι επιβάτες και τρεις μηχανοδηγοί, καθώς και τον τραυματισμό 47 άλλων.

Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της 'Αγκυρας, ο οδηγός της αμαξοστοιχίας είναι μεταξύ των νεκρών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος, ο κυβερνήτης της Άγκυρας Βασίπ Σαχίν διευκρίνισε ότι η αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας στην 'Αγκυρα, που είχε αρχίσει το δρομολόγιό της με προορισμό την κεντρική επαρχία του Ικονίου, έπεσε πάνω σε μηχανοκίνητο βαγονέτο ελέγχου των σιδηροτροχιών, το οποίο εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε επισκευές στις γραμμές.

Η ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ομάδες διασωστών να επιχειρούν γύρω από τα μπλε και λευκά βαγόνια που είχαν σκεπαστεί από συντρίμμια. Τουλάχιστον επτά πτώματα ανασύρθηκαν από το σημείο.

Διασώστες της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου έδιναν κουβέρτες και σούπα στους διασωθέντες, που είχαν συγκεντρωθεί σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που είχε αποκλειστεί για την κυκλοφορία, κοντά στον τόπο του δυστυχήματος.

