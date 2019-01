Πυροβολισμοί σε σχολείο στις ΗΠΑ – Νεκρός ο δράστης

Πανικός έχει προκληθεί στην πόλη Ρίτσμοντ της Ιντιάνα μετά από αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο σχολείο «Dennis Intermediate School».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, άγνωστος άνοιξε πυρ. Αναφορές κάνουν λόγο για έναν νεκρό, ο οποίος είναι ο δράστης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι μαθητές του σχολείου είναι ασφαλείς.

Initial reports indicate one person is dead after a shooting inside Dennis Intermediate School. All students appear to be safe. pic.twitter.com/J7kc2K7kWV