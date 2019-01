Τούρκος ΥΠΑΜ: Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματά της στο Αιγαίο

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, προχώρησε σε νέες απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος ΥΠΑΜ είπε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο».

Όπως μεταδίδει πάντα το τουρκικό πρακτορείο, ο Ακάρ έκανε και αναφορά στη «γαλάζια πατρίδα» το δόγμα δηλαδή της Άγκυρας ότι δεν θα αφήνει κανέναν να κάνει οτιδήποτε στη θάλασσα χωρίς προηγουμένως να ερωτηθεί και να συμφωνήσει η ίδια.

