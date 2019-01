Ισχυρή έκρηξη σε εστιατόριο στην Ιαπωνία – Πάνω από 40 οι τραυματίες

Περισσότεροι από 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε εστιατόριοστην πόλη Σαπόρο της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση NHK.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως αναφέρει η Telegraph, επικαλούμενη ιαπωνικά ΜΜΕ, προς το παρόν τα αίτια της έκρηξης είναι άγνωστα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και μετά από ώρες κατάσβεσαν την φωτιά που ωστόσο είχε καταστρέψει το εστιατόριο ολοσχερώς.

Massive explosion has ripped through a restaurant in #Sapporo , northern #Japan . pic.twitter.com/37mOFCngyM

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά και σοβαρότατες ζημιές και σε γειτονικά κτήρια.

A huge explosion and #fire has hit a restaurant in the northern Japanese city of #Sapporo pic.twitter.com/hp2IlYlnFw