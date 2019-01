Νέα διαδήλωση κατά του Βίκτορ Ορμπάν στην Βουδαπέστη

Χιλιάδες Ούγγροι κατέβηκαν και σήμερα στους δρόμους της Βουδαπέστης για να διαμαρτυρηθούν κατά ενός νέου εργατικού νόμου, αλλά και της όλο και περισσότερο αυταρχικής διακυβέρνησης του δεξιού εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Οι σημερινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ονομάσθηκαν «Καλά Χριστούγεννα κ. Πρωθυπουργέ» από τους οργανωτές και ήταν η τέταρτη διαδήλωση σε διάστημα μίας εβδομάδας με την συμμετοχή αριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης, φοιτητικών οργανώσεων και πολιτών που εναντιώνονται στην κυβέρνηση Ορμπάν.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς έκαναν πορεία από την ιστορική Πλατεία των Ηρώων προς το Κοινοβούλιο υπό συνθήκες έντονου ψύχους.

«Η δυσαρέσκεια αυξάνεται», δήλωσε η Αντι, μία 26χρονη φοιτήτρια Κοινωνιολογίας. «Αυτήν την εβδομάδα πέρασαν δύο νόμους που δεν θα υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ανθρώπων».

#Budapest, Heroes' Square. Now.

The place where Viktor Orbán became famous for his speech at Imre Nagy reburial.

Today people are gathering here against his Government.

Still 30 mins until crowd starts marching to Parliament. #Hungary pic.twitter.com/nSOSQphMHw