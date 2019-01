Εντυπωσιακές φωτογραφίες της Γης από ψηλά!

Από τον περασμένο Ιούνιο, ο Γερμανός αστροναύτης, Αλεξάντερ Γκερστ βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να επιστρέψει στη Γη.

Με τις φωτογραφίες του στο Twitter και το Instagram, προσφέρει συναρπαστικές εικόνες από μέρη που γνωρίζουν πολλοί ταξιδιώτες - αλλά όχι από τη συγκεκριμένη οπτική.

Τα νησιά Μπαχάμες, για παράδειγμα, ενσωματωμένα σε γαλάζια και τυρκουάζ θάλασσα, επιτρέπουν στον ίδιο τον Γκερστ να κάνει σχέδια διακοπών: «Θα πρέπει να πάω για κατάδυση στις Μπαχάμες» αναφέρει στη φωτογραφία του.

Πολύ πιο απομονωμένος προορισμός στην ταξιδιωτική λίστα του Αλεξάντερ Γκερστ είναι η Νήσος Νοτίου Γεωργίας, παγωμένο νησί στο νότιο Ατλαντικό. Οι μοναδικοί κάτοικοί του είναι Βρετανοί στρατιωτικοί, ωστόσο φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αποικίες πουλιών στον κόσμο.

Μία άλλη εντυπωσιακή φωτογραφία του αστροναύτη που δημοσιεύει η γερμανική εφημερίδα "Suddeutsche zeitung" είναι από το ηφαίστειο Ταναράκι στη Νέα Ζηλανδία. Το ηφαίστειο σε υψόμετρο 2,518 μέτρων στο Βόρειο Νησί και ο κρατήρας του συχνά καλύπτεται από χιόνι, όπως τον φωτογράφισε ο αστροναύτης.

Mt. Taranaki Volcano in fantastic #NewZealand. The National Park forest boundary is prominently circular #BlueDot pic.twitter.com/hicTbWaNDM