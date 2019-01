«Νικήσαμε τον ISIS»: Ο Τραμπ αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποσύρουν τη στρατιωτική δύναμη που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία.

Πηγή του Πενταγώνου δήλωσε στο CNN ότι το σχέδιο προβλέπει «πλήρη» και «άμεση» απόσυρση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εξάλλου δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι θα διέκοπτε την επιχείρηση στη Συρία «πολύ σύντομα».

Περίπου 2.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται σήμερα στην εμπόλεμη χώρα, κυρίως για να εκπαιδεύσουν τοπικές δυνάμεις στην εξουδετέρωση τζιχαντιστών.

O Τραμπ επιβεβαίωσε την είδηση στο Twitter, υποστηρίζοντας ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει ηττηθεί στη Συρία.

Πάντως, ακόμα και στην περίπτωση που τα αμερικανικά στρατεύματα αποχωρήσουν από τη χώρα που μαστίζεται από τον εμφύλιο, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν μια σημαντική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, μεταξύ άλλων κατά μήκος των συνόρων στο Ιράκ με περίπου 5.200 στρατιώτες.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούν μεταξύ άλλων στη νοτιοανατολική Συρία, υποστηρίζοντας μια συμμαχία Κούρδων και Αράβων μαχητών που πολιορκεί τον τελευταίο θύλακα του ISIS, γύρω από την πόλη του Χατζίν στην κοιλάδα του Ευφράτη.

Στη Συρία επιχειρεί και η Τουρκία, η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει επίθεση κατά των Κούρδων της βόρειας Συρίας, οι οποίοι υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσιγκτον.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.