Ο Ομπάμα φόρεσε τον σκούφο του Άι Βασίλη και μοίρασε δώρα σε μικρούς ασθενείς (Βίντεο)

Ο Μπαράκ Ομπάμα έβαλε τον σκούφο του Άι Βασίλη, φόρτωσε στον ώμο του τον σάκο με τα δώρα και επισκέφθηκε το Εθνικό Νοσοκομείο Παίδων στην Ουάσινγκτον, για να δώσει χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται και θα λείπουν από τα σπίτια τους τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr