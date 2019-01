Το απόλυτο χάος στο αεροδρόμιο του Gatwick λόγω... drones

Απίστευτη ταλαιπωρία για περισσότερους από 10.000 επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, καθώς παραμένει κλειστό από τις 3.45 τα ξημερώματα, μέχρι αυτήν τη στιγμή.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, κοντά στο Λονδίνο, αναγκάστηκε να αναστείλει τις πτήσεις από και προς αυτό, μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (drones) που πετούσαν πάνω από αυτό, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνσή του.

Οι πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο αυτό, το οποίο βρίσκεται νότια του Λονδίνου και είναι το δεύτερο σημαντικότερο της Βρετανίας μετά το Χίθροου, αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία προς τα αεροδρόμια άλλων βρετανικών πόλεων, ενώ οι επιβάτες που περίμεναν να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις, μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

2/2 Please do not travel to the airport without checking the status of your flight with your airline first. We apologise to everyone affected, but the safety of all our passengers and staff is our no.1 priority.