Συρία: Αιφνιδιάστηκαν οι σύμμαχοι από την αποχώρηση των ΗΠΑ, ελεύθερο το πεδίο για την Τουρκία

Η μάλλον αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία δείχνει να δημιουργεί ανησυχίες για κενό ασφάλειας στην εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής, και ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό το πεδίο στην Τουρκία να χτυπήσει τους Κούρδους που υποστηρίζονταν μέχρι σήμερα από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε σήμερα της απόφασής του να κηρύξει τη νίκη εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματα των ΗΠΑ.

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight.....