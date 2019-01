Gatwick: Άνοιξε το αεροδρόμιο - Σταδιακή αποκατάσταση των πτήσεων

Άνοιξε μετά από 32 ώρες το αεροδρόμιο του Gatwick του Λονδίνου, που είχε ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων. Tουλάχιστον 120.000 επιβάτες έχουν επηρεαστεί από την ακύρωση 800 πτήσεων. Το αεροδρομιο έκλεισε μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (drones) που πετούσαν πάνω από αυτό.

Σήμερα οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του αερολιμένα έχουν ανοίξει, ωστόσο οι πτήσεις που φτάνουν ή αναχωρούν είναι περιορισμένες και ακολουθείται σειρά προτεραιότητας.

Με προσγείωση πτήσης από τη Σανγκάη ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ η πρώτη πτήση που αναχώρησε από αυτό ήταν προς τη Φινλανδία.

Ωστόσο οι επιβάτες θα πρέπει να οπλιστούν με ακόμα περισσότερη υπομονή, αφού υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Η ανακοίνωση του αεροδρομίου μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter προτρέπει τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους προτού πάνε στο αεροδρόμιο, αφού συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι ματαιώσεις.

Gatwick’s runway is currently available and a limited number of aircraft are scheduled for departure and arrival. 1/2