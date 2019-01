Πώς ένα drone μπορεί να διαλύσει το φτερό ενός αεροπλάνου (Βίντεο)

Για 32 ώρες έμεινε κλειστό το αεροδρόμιο του Gatwick, το δεύτερο μεγαλύτερο της ευρύτερη περιοχής του Λονδίνου, όταν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντοπίστηκαν να πετούν στην περιοχή.

Οι αρχές του αεροδρομίου έκριναν απαραίτητο να καθηλώσουν τα αεροπλάνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος με τις πτήσεις.

Το Skynews παρουσίασε ένα βίντεο από μελέτη ερευνητών του πανεπιστημίου του Dayton που δείχνει το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να κάνει ένα drone σε ένα αεροπλάνο, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Δείτε το βίντεο:

See what damage a drone can cause to a plane.



Scientists at the University of Dayton research institute show us why it is important to regulate drones near airports.



Get more on this story here: https://t.co/KEKsmcJrcP pic.twitter.com/y4Yz7yDHui