Σερβία: Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές - Πέντε νεκροί, 27 τραυματίες

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο, στην περιοχή Νις, στη Νότια Σερβία, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Από τη σύγκρουση το λεωφορείο κόπηκε στα δύο.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν», δήλωσε τηλεφωνικώς στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το λεωφορείο, που εκτελούσε τακτικό δρομολόγιο το οποίο συνδέει χωριά γύρω από τη Νις με τη μεγάλη πόλη της περιοχής αυτής, ήταν γεμάτο μαθητές που πήγαιναν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας της περιοχής όπου τα μαθήματα ξεκινούν στις 09:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

#BREAKING At least five killed, dozens injured in train-bus collision in #Serbia, according to local media pic.twitter.com/tf5mxDAzVp