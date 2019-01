Οπλισμένοι λαθρεπιβάτες απειλούν το πλήρωμα φορτηγού πλοίου στον Τάμεση

Τέσσερις λαθρεπιβάτες, οπλισμένοι με σιδηρολοστούς, απειλούν τους ναυτικούς πάνω σε ένα φορτηγό πλοίο, στα ανοιχτά της νοτιοανατολικής Αγγλίας, κοντά στις εκβολές του Τάμεση, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, Grimaldi Lines.

Η αστυνομία του Έσεξ ανέφερε στο Twitter ότι αντιμετωπίζει ένα "επεισόδιο" που είναι σε εξέλιξη πάνω σε ένα πλοίο στο Τάμεση.

We are currently dealing with an incident on board a vessel that is in the #ThamesEstuary close to the borders of #Essex and #Kent. pic.twitter.com/5GYBquIfDr