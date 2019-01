Μερικό «λουκέτο» στην αμερικανική κυβέρνηση εν μέσω κόντρας για το τείχος στο Μεξικό

Κατέβασαν «ρολά» σημαντικές υπηρεσίες του αμερικανικού κράτους, μετά την αποτυχία να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στο Κογκρέσο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2019 και συνεπώς την χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η διάρκεια της παράλυσης των αμερικανικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών - λεγόμενο «shutdown» - παραμένει αβέβαιη και από το Σάββατο ορισμένες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές και εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετούνται σε άδεια άνευ αποδοχών ή αναγκάζονται να εργαστούν χωρίς αμοιβή.

Παρά τις τελικές διαπραγματεύσεις για να αποφευχθεί το shutdown την Παρασκευή τα μεσάνυχτα (07:00 ώρα Ελλάδας), δεν κατέστη εφικτό να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη χρηματοδότηση της ανέγερσης του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, μία από τις βασικές προεκλογικές εξαγγελίες του προέδρου Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει θέση ως προϋπόθεση για να εγκρίνει τον προϋπολογισμό τη συμπερίληψη ποσού 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την χρηματοδότηση του τείχους. Αυτό που οι Δημοκρατικοί, που θα επανακτήσουν τον έλεγχο του Σώματος τον Ιανουάριο, ενώ η Γερουσία θα παραμείνει στους Ρεπουμπλικανούς, αρνούνται έντονα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία αναμένεται να συνεχίσουν τις εργασίες τους το Σάββατο το μεσημέρι (19:00 ώρα Ελλάδας).

Γερουσιαστές ανέφεραν σε δημοσιογράφους ότι αξιωματούχοι και από τα δύο κόμματα στο Κογκρέσο είχαν παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο, ιδίως με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, τον Τζάρεντ Κούσνερ – γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ - και τον Μικ Μαλβέινι υπηρεσιακό προσωπάρχη της αμερικανικής προεδρίας.

Ένα από τα βασικά θέματα ήταν κονδύλι ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα περιλαμβανόταν σε νομοσχέδιο της Γερουσίας, δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κόρνιν στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αυτό περιλάμβανε την αποφυγή ενός «shutdown» κατά την περίοδο των εορτών.

Ο Τραμπ ευελπιστεί ότι το shutdown δεν θα διαρκέσει πολύ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα η μερική παράλυση των ομοσπονδιακών να μην διαρκέσει πολύ, μετά την αποτυχία των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους ψήφους για να εντάξουν στον προϋπολογισμό χρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανέγερση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό. Το μέτρο αυτό οι Δημοκρατικοί το αρνούνται έντονα.

"Θα έχουμε ένα shutdown. Δεν υπάρχει τίποτε που μπορούμε να κάνουμε επειδή χρειαζόμαστε τους Δημοκρατικούς να μας δώσουν ψήφους τους", είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο twitter.

"Ας ελπίσουμε ότι το shutdown δεν θα διαρκέσει πολύ", πρόσθεσε.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a