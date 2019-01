Συγκινητικό βίντεο: Μαθητές του ελληνικού σχολείου της Αντίς Αμπέμπα τραγουδούν τα κάλαντα

Eνα μοναδικό βίντεο από τη Χριστουγεννιάτικη εορτή που πραγματοποιήθηκε, χθες, στο σχολείο της ελληνικής Κοινότητας, στην Αντίς Αμπέμπα, ανέβασε στον λογαριασμό της η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αιθιοπία.

Στο σύντομο βίντεο εμφανίζονται οι μαθητές του σχολείου -που ιδρύθηκε το 1915 από την Ελευθερία Κοσμά- να τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά τα κάλαντα, προκαλώντας τη συγκίνηση των παρευρισκόμενων, καθώς και των χιλιάδων θεατών του βίντεο.

#HappeningNow: Christmas celebration at the #Greek Community school in Addis Ababa. Κάλαντα από τους μαθητές του Ελληνικού σχολείου στην Αδδίς Αμπέμπα. Ευχόμαστε χαρούμενα Χριστούγεννα και μία Νέα Χρονιά γεμάτη αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο! @TerensQuick @Greeks_Abroad pic.twitter.com/44ALkfpeMd