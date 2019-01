Παραιτήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στον συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται το Ισλαμικό Κράτος παραιτήθηκε, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία, έγινε γνωστό σήμερα από μια πηγή ενήμερη για το θέμα.

Ο Μπρετ ΜακΓκέρκ υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία θα ισχύει από την 31η Δεκεμβρίου, στον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο χθες, επισήμανε ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον θα αποσύρει τους σχεδόν 2000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Συρία, μια απόφαση που θορύβησε στους συμμάχους των ΗΠΑ. Την Πέμπτη ακολούθησε η αιφνίδια παραίτηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Τζιμ Μάτις.

Ο ΜακΓκερκ, που επρόκειτο να αποχωρήσει από τη θέση του τον Φεβρουάριο του 2019, διαφώνησε με την απόφαση του Τραμπ για τη Συρία, επισήμανε ένα πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, ενώ η αποχώρηση του Μάτις συνέβαλε στην πρόωρη παραίτηση του ΜακΓκερκ.

«Σχετικά με τη Συρία, εμείς επρόκειτο αρχικά να παραμείνουμε εκεί για τρεις μήνες και πέρασαν επτά χρόνια, δεν φύγαμε ποτέ» ήταν το tweet που έστειλε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από την αποκάλυψη της παραίτησης ΜακΓκερκ.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!