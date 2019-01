Με «λουκέτο» διαρκείας στην αμερικανική κυβέρνηση απειλεί ο Τραμπ

Την πρώτη ημέρα της αναστολής λειτουργίας των αμερικανικών κυβερνητικών υπηρεσιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνεχίζει να διαπραγματεύεται με τους Δημοκρατικούς για να αρθεί το αδιέξοδο επί του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι «θα μπορούσε να έχει μακρά διάρκεια», ενώ επανέλαβε το κάλεσμά του υπέρ της βελτίωσης της ασφάλειας των συνόρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει 5 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός φράκτη κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, ένα αίτημα στο οποίο αντιτίθενται οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο.

«Είμαι στον Λευκό Οίκο, εργάζομαι σκληρά… Διαπραγματευόμαστε με τους Δημοκρατικούς για την Ασφάλεια των Συνόρων, που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα (Συμμορίες, Ναρκωτικά, Διακίνηση ανθρώπων και άλλα) αλλά θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ» έγραψε σήμερα σε μήνυμά του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

I am in the White House, working hard. News reports concerning the Shutdown and Syria are mostly FAKE. We are negotiating with the Democrats on desperately needed Border Security (Gangs, Drugs, Human Trafficking & more) but it could be a long stay. On Syria, we were originally...