«Λουκέτο» στην αμερικανική κυβέρνηση και μετά τα Χριστούγεννα

Η αμερικανική γερουσία διέκοψε προσωρινά τις συζητήσεις για την επίτευξη ενός συμβιβασμού, που θα έβαζε τέλος στη μερική αναστολή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ και μετέθεσε τις διαπραγματεύσεις για μετά τα Χριστούγεννα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ.

«Η Γερουσία θα συγκληθεί για μια συνεδρίαση τεχνικού επιπέδου την 24η Δεκεμβρίου. Η επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας προβλέπεται για την 27η Δεκεμβρίου» δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, επιβεβαιώνοντας την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου για το θέμα της χρηματοδότησης ενός τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε σήμερα ότι ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός τείχους κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό.

Μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter σχετικά με την ανάγκη που υπάρχει για την ασφάλεια των συνόρων προκειμένου να αποτραπεί «η κρίση της παράνομης δραστηριότητας».

The crisis of illegal activity at our Southern Border is real and will not stop until we build a great Steel Barrier or Wall. Let work begin!