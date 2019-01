Νετανιάχου κατά Ερντογάν: Δεν ανεχόμαστε κήρυγμα από αυτόν που κατέχει τη «Βόρεια Κύπρο»

Βαριές κατηγορίες αντήλλαξαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Τούρκος πρόεδρος δια του εκπροσώπου του.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε σε προηγούμενες δηλώσεις-κατηγορίες του Ερντογάν, γράφοντας πως: «Ο Ερντογάν, που κατέχει τη βόρεια Κύπρο και ο στρατός του σφαγιάζει γυναίκες και παιδιά σε κουρδικά χωριά και εκτός Τουρκίας να μην κάνει κηρύγματα στο Ισραήλ».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: "Erdogan – the occupier of northern Cyprus, whose army massacres women and children in Kurdish villages, inside and outside Turkey – should not preach to Israel."

Η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο Τύπου του Τούρκου προέδρου ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Αντί να ικετεύει τον πρόεδρο Ερντογάν να μην μιλήσει ανοιχτά για την αλήθεια, ο Νετανιάχου θα πρέπει να τερματίσει την παράνομη κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και τη βίαιη καταπίεση του παλαιστινιακού λαού. "Χτυπώντας" δυνατά τον Ερντογάν ή χρησιμοποιώντας τους Κούρδους για πολιτικούς σκοπούς δεν θα γλιτώσει από τα εσωτερικά του ζητήματα».

Instead of begging President Erdoğan not to speak out the truth, @netanyahu should end the lawless occupation of Palestinian lands and the brutal oppression of Palestinian people. Bashing Erdoğan or using Kurds as a political chip will not save him from his domestic troubles. https://t.co/I6YdwDP2v4