Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Ερντογάν για την αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Συρία - Τι συμφώνησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία, μία κίνηση που έχει προκαλέσει κλυδωνισμούς στην αμερικανική κυβέρνηση, με τον υπουργό Άμυνας, Τζιμ Μάτις να ανακοινώνει την παραίτησή του.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο Αμερικανός ομόλογός του συμφώνησαν να εργαστούν προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα κενό εξουσίας στη Συρία μετά την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών, έγινε γνωστό από την τουρκική προεδρία.

«Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των στρατιωτικών, των διπλωματών και άλλων υπευθύνων των χωρών τους με στόχο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός κενού εξουσίας, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκμετάλλευση της αποχώρησης (των Αμερικανών) και της μεταβατικής φάσης στη Συρία» επισημαίνει η τουρκική προεδρία σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε επίσης ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να προσφέρει στήριξη στον σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ στο πλαίσιο αυτής της απόφασης» απόσυρσης, σύμφωνα πάντα με το γραφείο του προέδρου της Τουρκίας.

Μέσω Twitter, νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε τη συνομιλία του με τον Τ. Ερντογάν.

«Είχα μια μακρά και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο @RT_Erdogan της Τουρκίας. Συζητήσαμε για τον ISIS, την αμοιβαία εμπλοκή μας στη Συρία και την αργή και εξαιρετικά συντονισμένη απομάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή. Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφουν σπίτι. Συζητήσαμε επίσης για το εμπόριο που αναπτύσσεται έντονα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Τραμπ.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.