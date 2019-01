Τραγωδία στην Ινδονησία: Πάνω από 280 οι νεκροί - Φόβοι για νέο τσουνάμι

Περισσότερα από 280 άτομα έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από το τσουνάμι, το οποίο προκάλεσε μια ηφαιστειακή έκρηξη στην Ινδονησία, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για δραματική αύξηση των νεκρών. Την ίδια ώρα, ειδικοί προειδοποιούν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών για τον κίνδυνο νέων παλιρροϊκών κυμάτων, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της ασιατικής χώρας, τα θύματα αυξήθηκαν σε 281, ενώ περισσότερα από 1.000 άτομα τραυματίστηκαν. Παράλληλα, δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

«Ο αριθμός των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται, όπως και ο απολογισμός των ζημιών», προεξόφλησε ο Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, διευκρινίζοντας πως τουλάχιστον 57 άνθρωποι παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι.

Ο προηγούμενος απολογισμός τον οποίο είχαν δημοσιοποιήσει οι αρχές της Ινδονησίας έκανε λόγο για 222 νεκρούς.

Το τσουνάμι έπληξε απροειδοποίητα το βράδυ του Σαββάτου τις νότιες ακτές της Σουμάτρας και το δυτικό άκρο της Ιάβας, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου που είναι γνωστό ως το «παιδί» του θρυλικού Κρακατόα, του Άνακ Κρακατόα.

