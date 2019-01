Ερντογάν σε Τραμπ: Θα εξοντώσω ό,τι έχει μείνει από τον ISIS

Ο Ταγίπ Ερντογάν «διαβεβαίωσε» τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναλάβει να εξοντώσει ό,τι μένει από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στην Συρία μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και αυτήν την «διαβεβαίωση» ο αμερικανός πρόεδρος θεώρησε αξιόπιστη και χρήσιμη να την επαναλάβει παρεμβάλλοντάς την στην πολεμική που έχει δημιουργήσει στην Ουάσινγκτον η αιφνίδια απόφασή του.

«Ο πρόεδρος @RT_Erdogan της Τουρκίας μού έδωσε διαβεβαιώσεις με πολύ ισχυρές εκφράσεις ότι θα ξεριζώσει ό,τι απομένει από το Ισλαμικό Κράτος στην Συρία. Τα στρατεύματά μας επιστρέφουν στην πατρίδα!», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ διευκρινίζοντας ότι είναι πεπεισμένος πως ο ομόλογός του είναι ικανός να τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

President @RT_Erdogan of Turkey has very strongly informed me that he will eradicate whatever is left of ISIS in Syria....and he is a man who can do it plus, Turkey is right “next door.” Our troops are coming home!