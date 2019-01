Τα «μαργαριτάρια» του Τραμπ στο Twitter το 2018

Το 2018 είναι άλλη μία χρονιά απρόβλεπτων, λιγότερο ή περισσότερο (μάλλον λιγότερο) διπλωματικών tweet του Ντόναλντ Τραμπ. Από την εκλογή του τον Νοέμβριο 2016, ο αμερικανός πρόεδρος έχει τουιτάρει 5.500 φορές για οτιδήποτε μπορεί να τού περάσει από το μυαλό, κομπάζοντας για το εαυτό του και το έργο του, επιτιθέμενος εναντίον χωρών και ηγετών, προκαλώντας μικρές ή μεγαλύτερες διπλωματικές κρίσεις, διαταράσσοντας συμμαχίες, διεθνείς συμφωνίες, καταστρέφοντας την στρατηγική της κυβέρνησής του, φέρνοντας στα πρόθυρα νευρικής κρίσης τα κυβερνητικά επιτελεία στην Ουάσινγκτον και προκαλώντας πονοκεφάλους στις ξένες πρωτεύουσες.

Χθες, παραμονή Χριστουγέννων, εν μέσω της αναστολής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που ο ίδιος προκάλεσε, και ενώ η Γουόλ Στριτ έκλεινε την χειρότερη εβδομάδα της από το 2008, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού μάς πληροφόρησε ότι είναι «μόνος στο σπίτι» («I am all alone (poor me) in the White House...»), συνέχισε με μία ομοβροντία μηνυμάτων για θέματα όπως η αμερικανική αποχώρηση από την Συρία και το προσφιλές του Τείχος στα σύνορα με το Μεξικό.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Ο Τραμπ ξεκίνησε την χρονιά με μία επίθεση κατά του συμμαχικού Πακιστάν. Και προς το τέλος της είχε καταφέρει να καταστρέψει το «ειδύλλιο» με τον Εμανουέλ Μακρόν με μία σειρά προσβλητικών tweet κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι, όπου παρευρέθη κάνοντας μούτρα στις επίσημες εκδηλώσεις για την 100ή επέτειο από το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά την διάρκεια της χρονιάς είχε φροντίσει να προσβάλει/επιτεθεί κατά παραδοσιακών συμμάχων, της Αγγελα Μέρκελ, της Τερέζα Μέι, του Τζάστιν Τριντό, να επαινέσει πρόσωπα σαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είχε μία ταχεία εξέλιξη από παρανοϊκό rocketman σε έναν ηγέτη της «φοβερής προόδου» στις διμερείς σχέσεις και της «πολύ ευγενικής» επιστολογραφίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τελειώνει την χρονιά τινάζοντας με ένα tweet στον αέρα τη αμερικανική παρουσία στην Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας μονομερώς και αιφνιδιαστικά, την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Συρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα καθήκοντα προέδρου των ΗΠΑ εδώ 700 ημέρες, ικανό χρονικό διάστημα για έναν απολογισμό. Πώς ακριβώς αντιμετώπισε την αλήθεια; 7.546 δηλώσεις του προέδρου Τραμπ στο διάστημα αυτό ήταν παραπλανητικές ή απλώς εσφαλμένες, σύμφωνα με την Washington Post.

Για τον New Yorker, ο Τραμπ τελειώνει το έτος όπως ακριβώς το άρχισε. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει τίποτε το «κανονικό» να περιμένει κανείς από τον πρόεδρο.

Μερικά από τα tweets του Αμερικανού προέδρου που έκλεψαν τις εντυπώσεις το 2018

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ