Στο Ιράκ για αιφνιδιαστική επίσκεψη ο Ντόναλντ Τραμπ

Λύθηκε τελικά το μυστήριο με την άγνωστη πτήση του Air Force One, το οποίο εθεάθη να πετά πάνω από την Τουρκία: Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία, Μελάνια, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ιράκ όπου επιθεώρησαν τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν εκει.

Έπειτα από μια μυστική πτήση τα μεσάνυχτα, το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην χώρα της Μέσης Ανατολής.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δημοσίευσε στο Twitter μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται ο Τραμπ με ένα μαύρο σακάκι και μια κόκκινη γραβάτα να ποζάρει για φωτογραφία με αμερικανούς στρατιώτες. Δίπλα του στεκόταν η Μελάνια Τραμπ.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη έρχεται έπειτα από την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου περί απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw