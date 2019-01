Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση: Βγάζει σκάφος για έρευνες σε Αιγαίο και κυπριακή ΑΟΖ

Αποφασισμένη να θέτει καθημερινά σε δοκιμασία τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και τις αντοχές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι η Άγκυρα, καθώς μετα τις δεσμεύσεις περιοχών για ασκήσεις με πραγματικά πυρά, προαναγγέλλει ένα προκλητικό «δρομολόγιο» τουρκικού σκάφους για έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και της ελληνικής υφαλοκρηπιδας.

Όπως αναφέρει το hellasjournal.com, με τη NAVTEX 1414/18 που εκδόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης οι Τουρκικές Αρχές αναγγέλλουν την διεξαγωγή «επιστημονικών ερευνών» από το σκάφος TCG CESME από σήμερα μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου. Είναι ενδεικτικό των τουρκικών προθέσεων ότι οι συντεταγμένες που δηλώθηκαν για τις έρευνες του τουρκικού σκάφους σχηματίζουν ένα τεράστιο «τόξο» που ξεκινά από το Κάβο Γκρεκο της Κύπρου, διέρχεται ανοικτά της Λεμεσού συνεχίζει νότια του Καστελόριζου περνά ανατολικά της Τήλου και καταλήγει νότια της Χίου.

Η διεξαγωγή ερευνών σε διεθνή ύδατα δεν απαιτεί την έγκριση του παράκτιου κράτους, όμως σε αυτό ανήκει η αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας, ενώ κάθε χώρα έχει στην ΑΟΖ της δικαιώματα και στην στήλη ύδατος, όχι μόνο στον βυθό. Η Τουρκία επιλέγει με την έκδοση της δικής της NAVTEX να αμφισβητήσει πλήρως αυτή την αρμοδιότητα τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου σε περιοχές που αμφισβητούνται συγχρόνως και κυριαρχικά δικαιώματα των δυο χωρών. Όπως είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου και του Αιγαίου αλλα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ του νησιου και μαλιστα στο νότιο τμήμα, που ήδη έχουν οριοθετηθεί Οικόπεδα για έρευνες υδρογονανθράκων. Ειδικά μάλιστα για την Κύπρο που έχει ΑΟΖ οι έρευνες χωρίς άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι παράνομες.

Η Λευκωσία αντέδρασε με την έκδοση NAVTEX (451/18) με την οποία δηλώνει ότι η τουρκική NAVTEX για επιστημονικές έρευνες του TCG CESME αναφέρεται σε μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη επιχείρηση εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας της Κύπρου και επισημαίνεται ότι αυτή η ενέργεια συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και αποτελούν ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την νομοθεσία της Δημοκρατίας της Κύπρου. Κατά την συνήθη πρακτική της η Τουρκία εξέδωσε νεα NAVTEX(1418/18) με την οποία επαναλαμβάνει τους γνωστούς ισχυρισμούς ότι η αναφερόμενη στην Κυπριακή NAVTEX «Κύπρος» «δεν είναι το αυθεντικό συνεταιρικό κράτος που εγκαθιδρύθηκε το 1960» και ότι ο όρος «Κυπρος» δεν προδικάζει τα τουρκικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που εκπηγάζουν από την Συνθήκη των Εγγυήσεων και την Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960». Οι τουρκικές Αρχές μάλιστα υποστηρίζουν ότι «οι προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομων αξιώσεων από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση μέσω της συγκεκριμένης NAVTEX είναι άκυρες και δεν πρόκειται να γινουν αποδεκτές από την Τουρκία».

Η Τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1414/18 (İzmir NAVTEX Station) (Pub. Date26-12-2018 09:57)

AEGEAN SEA-MEDITERRANEAN SEA

SCIENTIFIC RESEARCH, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 27-30 DEC 18 IN THE FOLLOWING POINTS;

34 43.40 N – 034 32.35 E

34 06.15 N – 033 14.65 E

34 05.60 N – 031 33.55 E

34 38.50 N – 029 42.20 E

34 56.60 N – 028 48.00 E

36 12.80 N – 027 05.60 E

37 51.52 N – 026 02.98 E

39 05.53 N – 025 27.10 E

WIDE BERTH REQUESTED.