Ο Τραμπ «θα κλείσει τα σύνορα με το Μεξικό» αν δεν χτιστεί τείχος

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να κλείσει τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό αν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν δεχθούν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή ενός τείχους, μια διαφορά που έχει προκαλέσει μερική παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από τις 22 Δεκεμβρίου.

«Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε πλήρως το Νότιο Σύνορο αν οι Κωλυσιεργοί Δημοκρατικοί δεν μας δώσουν τα χρήματα για να τελειώσουμε το τείχος & επίσης να αλλάξουμε τους γελοίους νόμους για τη μετανάστευση που έχει φορτωθεί η χώρα μας», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!