Άνδρας εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στον διάδρομο του αεροδρομίου του Ανόβερου

Άνδρας άγνωστων λοιπών στοιχείων έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη του αεροδρομίου του Ανόβερου, στη Γερμανία και εισέβαλε για λίγο στο διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, ο δράστης εξουδετερώθηκε και προς το παρόν είναι άγνωστα τα κίνητρά του. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του περιστατικού, αλλά η αστυνομία δεν αποκλείειτην εκδοχή ο οδηγός να βρισκόταν σε κατάσταση "σύγχυσης" καθώς μπορεί να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

«Το αεροδρόμιο είναι πλέον ασφαλές», ανακοίνωσε η αστυνομία γύρω στις 6:30 μ.μ. μέσω Twitter, τονίζοντας ότι το «check-in των πτήσεων συνεχίζει να μην πραγματοποιείται» και η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Ένα μέρος του τερματικού σταθμού Α έκλεισε, ωστόσο οι άλλοι δύο τερματικοί σταθμοί παραμένουν ανοικτοί, δήλωσε η αστυνομία στο dpa.

Τα αεροπλάνα που επρόκειτο να προσγειωθούν στο Ανόβερο κλήθηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σημειώνεται πως την ώρα που έγινε το περιστατικό, προσγειωνόταν αεροσκάφος της Aegean Airlines.

Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. https://t.co/6lUsqGNjLT pic.twitter.com/nHfbIl9sLt