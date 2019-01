Αυστραλία: Το πρωτοχρονιάτικο υπερθέαμα έσπασε ρεκόρ (βίντεο)

Ρεκόρ πυροτεχνημάτων πέτυχε σήμερα το Σίδνεϊ στην καθιερωμένη γιορτή που στήθηκε και φέτος στο λιμάνι για την αλλαγή του χρόνου.

Τα μεσάνυχτα της τελευταίας μέρας του χρόνου, ο καλοκαιρινός ουρανός φωτίστηκε από χιλιάδες πυροτεχνήματα που εκτοξεύονταν από την Όπερα και τη γέφυρα του Χάρμπουργκ.

Το εντυπωσιακό σόου απόλαυσαν σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο θεατές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν το θέαμα, τόσο στη στεριά όσο και σε δεκάδες σκάφη που συνέρρευσαν στο λιμάνι για το υπερθέαμα.

Happy New Year Australia 🎉!



Sydney has counted down the final minutes of 2018 and has welcomed in the New Year.



