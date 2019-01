Θα αποσυρθούμε «αργά» από τη Συρία, λέει τώρα ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία θα είναι «αργή», επανέλαβε όμως την αμφιλεγόμενη διαπίστωσή του ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει νικηθεί, κάτι που δικαιολογεί την απόφαση για απόσυρση.

«Το ΙΚ έχει πρακτικά εξαλειφθεί. Θα στέλνουμε με αργό ρυθμό τους στρατιώτες μας στο σπίτι, ώστε να ενωθούν ξανά με τις οικογένειές τους, πολεμώντας ταυτόχρονα ό,τι απέμεινε από το ΙΚ» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants......