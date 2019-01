Ιαπωνία: 21χρονος όρμησε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος - Εννιά τραυματίες

Εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ένας σοβαρά, όταν οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του, όπως ομολόγησε κατόπιν από πρόθεση, πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την έλευση της νέας χρονιάς σε κεντρικό δρόμο στο Τόκιο, μεταδίδουν ΜΜΕ επικαλούμενα την αστυνομία.

Ο Καζουχίρο Κουσάκαμπε, 21 ετών, έριξε το αυτοκίνητό του με «πρόθεση να σκοτώσει» πάνω στο πλήθος στην οδό Τακέσιτα, στη συνοικία Χαράτζουκου, περί τη 01:00 τοπική ώρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, ο νεαρός είπε στους αστυνομικούς ότι προέβη σε αυτή την ενέργεια «σε αντίποινα για την ποινή του θανάτου», χωρίς να εξηγήσει τι εννοούσε.

Nine people are hurt when a man deliberately drives his car into crowds celebrating New Year's Eve in Tokyo https://t.co/rPjW5ewhOK pic.twitter.com/lMZRCFkoGs